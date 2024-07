Wydatki na materiały biurowe oraz sprzęt komputerowy są kosztem kwalifikowanym w ramach ulgi B+R, jeżeli są bezpośrednio związane z działalnością badawczo-rozwojową – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Spytała o to kobieta, która przede wszystkim chciała się upewnić, czy jej firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38–40 ustawy o PIT. Zakładała, że spełnia ten warunek (co potwierdził następnie dyrektor KIS), dlatego spytała o konkretne wydatki, które chciałaby zaliczyć do kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej.

W pytaniu wymieniła zakup sprzętu komputerowego (komputery, monitory, kable, drukarki, tonery) oraz materiałów biurowych (m.in. segregatory, długopisy, papier, czasopisma specjalistyczne). Uważała, że może odliczyć te wydatki w ramach ulgi B+R na podstawie art. 26e pkt 2 ust. 2a ustawy o PIT.

Dyrektor KIS potwierdził, że wymienione przez nią wydatki kwalifikują się do ulgi B+R, ale – jak sprostował – na innej podstawie niż wskazana przez podatniczkę. Wyjaśnił, że nie ma tu zastosowania art. 26e ust. 2 pkt 2a ustawy o PIT, bo przepis ten dotyczy nabycia sprzętu specjalistycznego (niebędącego środkami trwałymi) wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych.

Natomiast w odniesieniu do podatniczki ma zastosowanie art. 26e ust. 2 pkt 2, który uznaje za koszt kwalifikowany dla celów ulgi B+R nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową.

Ważne jednak, żeby faktycznie były one używane przez pracowników prowadzących prace B+R – zastrzegł organ. ©℗