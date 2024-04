W zeszłym roku czwartoklasiści otrzymali od rządu laptopy, a nauczyciele bon na zakup sprzętu. Ostatnio Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie, w którym zwalnia z obowiązku zapłaty PIT od komputerów. To ważna informacja, bo czas rozliczeń podatkowych za 2023 rok mija 30 kwietnia.

Laptopy dla uczniów i bony dla nauczycieli bez podatku

Rozporządzenie dotyczy laptopów dla czwartoklasistów i bonów na zakup komputerów przez nauczycieli o wartości 2500 zł brutto. W ustawie, która dotyczyła m.in. przekazania sprzętu, zabrakło zwolnienia z podatku dochodowego. Umieszczono tam jedynie zwolnienie z podatku od darowizn.

Rozporządzenie w ostatniej chwili

Ministerstwu Finansów udało się przygotować rozporządzenie, które zwalnia z obowiązku zapłaty PIT od komputerów. Weszło w życie we wtorek 23 kwietnia. Jeśli rząd nie przygotowałby rozporządzenia, rodzice uczniów, którzy otrzymali laptopy, oraz nauczyciele, którzy otrzymali bon na zakup sprzętu, mieliby obowiązek zapłacić podatek dochodowy.

Laptop dla ucznia. Czy program zrewolucjonizował nauczanie?

W zeszłym tygodniu, po pół roku od przekazania przez rząd czwartoklasistom przenośnych komputerów, Dziennik Gazeta Prawna podjął się podsumowania programu, który kosztował podatników 1,2 mld zł.

W artykule Laptop dla ucznia w szufladzie. Rządowy program okazał się fiaskiem czytamy, że uczniowie, którzy otrzymali sprzęt, najczęściej zostawiali go w domu, gdzie służył przeważnie do zabawy. Nie nosili komputerów do szkół także z powodu gabarytów, bo laptopy stanowiłyby spore obciążenie tornistrów. Niektórzy uczniowie nawet nie wyjęli sprzętu z pudełka, bo mieli już swoje komputery o dużo lepszych parametrach.

Dyrektorzy wskazywali, że dzieci nie korzystają z laptopów w szkole głównie dlatego, że są bezużyteczne, bo nie mają wgranych żadnych programów. Sporym problemem okazał się brak dodatkowych gniazdek i ograniczony internet:

– Wi-fi nie daje rady, jeśli w jednym czasie korzysta z niego wiele osób. Często trzeba korzystać z internetu po kablu. Do tego dochodzi problem ładowania sprzętów. W salach są maksymalnie po dwa, trzy gniazdka. A czas działania laptopa jest ograniczony. Nie ma gdzie ich naładować – mówiła dla DGP Marta Hołub, dyrektorka szkoły podstawowej we Wrocławiu.

MEN i MC zapowiadają nowy program: „Cyfrowy uczeń”

Minister edukacji Barbara Nowacka i szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedzieli w lutym, że w tym roku czwartoklasiści nie otrzymają komputerów. To pokłosie problemów z finansowaniem. W czerwcu MEN i MC mają wspólnie przedstawić nowy program rządowy „Cyfrowy uczeń”. W jego ramach dzieci miałyby dostawać urządzenia mobilne. Tym razem podstawę programu ma stanowić strategia cyfryzacji oświaty.