Ponowne wydłużenie

Zaległy podatek od nieruchomości za pierwszą ratę 2014 r. z terminem płatności do 15 marca 2014 r. co do zasady powinien ulec przedawnieniu 1 stycznia 2020 r. W wyniku zajęcia w dniu 4 grudnia 2019 r. rachunku bankowego (w następstwie prowadzonej egzekucji administracyjnej) w tym samym dniu następuje przerwa biegu terminu przedawnienia, co oznacza, że przedmiotowa zaległość przedawni się 5 grudnia 2024 r. Jeżeli jednak 24 listopada 2024 r. naczelnik urzędu skarbowego dokona zajęcia wynagrodzenia za pracę, to dojdzie do wydłużenia biegu terminu przedawnienia do dnia 25 listopada 2029 r.