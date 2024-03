Składanie rocznego zeznania podatkowego za pośrednictwem systemu Twój e-PIT staje się z roku na rok coraz popularniejsze. Można to zrobić bez wychodzenia z domu, a nawet bez użycia kartki i długopisu. W pewnych sytuacjach mogą jednak wystąpić problemy z logowaniem do systemu Twój e-PIT za pomocą danych autoryzujących. Kiedy ma to miejsce i co należy wówczas zrobić?

Twój e-PIT. Co to za usługa?

Jak można przeczytać na rządowej stronie podatki.gov.pl "Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych". Usługa dostępna jest też w języku angielskim i ukraińskim. Aby z niej skorzystać nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania czy aplikacji. Potrzebny jest jedynie komputer z dostępem do internetu.

Zeznanie podatkowe w 2024 roku należy złożyć między 15 lutego a 30 kwietnia. Podatnicy mogą, ale nie muszą, wykorzystać do tego system Twój e-PIT. Mogą również rozliczyć się, korzystając z innych dostępnych na rynku programów lub w sposób tradycyjny, wypełniając zeznanie w formie papierowej i dostarczając je do Urzędu Skarbowego.

Jak zalogować się do systemu Twój e-PIT?

Istnieją dwa sposoby, które pozwalają na zalogowanie się do systemu Twój e-PIT. Pierwszy z nich to logowanie w ramach login.gov.pl, w którym wykorzystać można 4 różne metody:

profil zaufany,

aplikacja mObywatel,

bankowość elektroniczna,

e-Dowód.

Drugi sposób pozwalający na zalogowanie się do Twój e-PIT polega na podaniu danych autoryzujących takich jak:

numer PESEL lub NIP i data urodzenia;

kwota łącznego przychodu z zeznania za 2022 rok oraz jedna z kwot z jednej, dowolnej informacji od płatnika za 2023 rok (np. z PIT-11 od pracodawcy);

kwota nadpłaty lub podatku do zapłaty z zeznania za 2022 rok - podanie tej kwoty wymagane jest w celu potwierdzenia.

Problemy z zalogowaniem do systemu Twój e-PIT za pomocą danych autoryzujących

Jedną z form logowania się do Twój e-PIT jest zrobienie tego za pośrednictwem wspomnianego już podania danych autoryzujących. Opcja ta nie jest jednak dostępna dla wszystkich podatników. Nie mogą z niej skorzystać osoby, które po raz pierwszy składają zeznanie PIT lub nie posiadają przychodu za poprzedni rok, co wynika ze złożonego przez nie zeznania podatkowego. Takie ograniczenie dotyczy często osób młodych, które podjęły swoją pierwszą pracę.

W przypadku tych osób potwierdzenie swojej tożsamości, a tym samym zalogowanie się do systemu, za pomocą danych podatkowych, jest niemożliwe. Jeśli podatnik w trakcie logowania do Twój e-Pit w polu "kwota przychodu" wpisze "zero", nie będzie miał możliwości zalogowania się. Przy czym nie ma znaczenia, czy wymaganą kwotę wpisze słownie czy za pomocą liczby. Logowanie za pomocą danych autoryzujących jest w przypadku tych osób niemożliwe ze względów bezpieczeństwa. Tego rodzaju weryfikacja ma na celu jak najlepszą ochronę danych podatników, które znajdują się w systemie Twój e-PIT.

W sytuacji, w której podatnik nie ma możliwości zalogowania się do systemu Twój e-PIT za pomocą danych autoryzujących, powinien skorzystać z logowania w ramach login.gov.pl. Może wykorzystać do tego: profil zaufany, aplikację mObywatel, bankowość elektroniczną lub e-Dowód.