Resort finansów chce rozszerzyć definicję wyrobów nowatorskich w ustawie o podatku akcyzowym, bo – jak twierdzi – na rynku pojawiają się nowe beztytoniowe wkłady do podgrzewaczy tytoniu.

MF w opublikowanym komunikacie wyjaśniło, że poprzez zastępowanie surowca tytoniowego różnego rodzaju mieszankami roślinnymi, np. ziołowymi czy konopnymi, podatnicy unikają opodatkowania akcyzą. Wyroby te często mają w składzie nikotynę, ale w obecnym stanie prawnym nie są obłożone podatkiem akcyzowym.

Dlatego ministerstwo zaproponowało zmianę definicji wyrobów nowatorskich zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 36 lit. a ustawy o podatku akcyzowym:

„a) mieszaniną, w której składzie znajduje się tytoń, susz tytoniowy lub ich substytuty, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny”.

Projektowana zmiana weszłaby w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Resort przedstawił też treść przepisu przejściowego. Zgodnie z nim posiadacz wyrobów nowatorskich nieoznaczonych znakami akcyzy, wyprodukowanych na terytorium kraju, nabytych wewnątrzwspólnotowo lub importowanych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, przeznaczonych do dalszej sprzedaży na terytorium kraju, jest obowiązany oznaczyć je znakami akcyzy do trzech miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów.

– Zmiana definicji wyrobów nowatorskich ma sprawić, że konkurujące ze sobą używki wytwarzane lub wprowadzane na polski rynek będą traktowane na takich samych warunkach. Zupełnie inaczej niż sytuacja wygląda dzisiaj, gdy zawartość tytoniu lub suszu tytoniowego jest kluczowa dla uznania produktu za wyrób akcyzowy lub też nie – podkreśla Jacek Arciszewski, doradca podatkowy. W tym zakresie propozycję zmiany ocenia pozytywnie, bo powinna uszczelnić rynek używek.

Ekspert przyznaje, że do samej oceny zmiany definicji należy jednak podejść w dwojaki sposób.

– Proponowana inicjatywa ministerstwa jest w pełni zrozumiała i społecznie akceptowana w przypadku mieszanin zawierających nikotynę. Pojawia się pytanie, czy akcyzą powinny być również opodatkowane mieszaniny beznikotynowe – mówi Jacek Arciszewski. Jego zdaniem byłoby to działanie zbieżne z podejściem do opodatkowania płynów do e-papierosów. – Nie jestem jednak pewien, czy znowu przeszkodą do w pełni efektywnego opodatkowania nowych wyrobów akcyzowych nie stanie się różnica w definiowaniu wyrobów nowatorskich na potrzeby akcyzy oraz ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – mówi ekspert.

Ministerstwo Finansów zapowiada konsultacje tych zmian. W związku z tym 12 marca 2024 r. (o godz. 10) w gmachu MF odbędzie się spotkanie w tym zakresie. Na spotkanie można się zapisać, wysyłając zgłoszenie na adres: sekretariat.dag@mf.gov.pl w terminie do 8 marca 2024 r., zamieszczając tytuł „Zgłoszenie na spotkanie w sprawie zmiany definicji wyrobów nowatorskich”. Na ten sam adres, do piątku, można też przesyłać uwagi. ©℗