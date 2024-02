Podatek od sprzedaży detalicznej został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego ustawą z dnia 6 lipca 2016 roku o podatku od sprzedaży detalicznej. Kto jest podatnikiem podatku od sprzedaży detalicznej? Co jest przedmiotem opodatkowania, a co nie podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej? Przeczytaj poniżej.