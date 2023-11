Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, w ramach której świadczę usługi informatyczne dla podmiotów krajowych i zagranicznych. Jeden z kontrahentów z Wielkiej Brytanii zalega z zapłatą od lutego br.

Nie mogłem dokonać zmniejszenia przychodu w ramach ulgi na złe długi, bo działalność dłużnika nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Zleciłem zagranicznej kancelarii prawnej windykację należności. Przekazała mi ona postanowienie zagranicznej administracji o postawieniu dłużnika w stan likwidacji. Czy analogicznie jak podatnicy prowadzący księgi rachunkowe i dokonujący odpisów aktualizujących mogę zaliczyć do kosztów podatkowych niezapłaconą wierzytelność?

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących określa art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy o PIT. Zgodnie z nim nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 ustawy o PIT do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy o PIT.

Tworzenie odpisów aktualizujących należności dotyczy również podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 listopada 2019 r., sygn. akt II FSK 3752/17. Podkreślił on, że: „Nie ma przy tym znaczenia, w jakiej formie podatnik prowadzi księgi podatkowe (księgi rachunkowe, czy też podatkową księgę przychodów i rozchodów). Wprawdzie w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2017 r. poz. 728) nie zostały przewidziane odpisy aktualizujące należności nieściągalne, jednak zróżnicowanie skutków podatkowych w zależności od formy prowadzenia ksiąg podatkowych jest nieuzasadnione z punktu widzenia ratio legis przepisu art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy o PIT i konstytucyjnej zasady proporcjonalności obowiązującej w legislacji podatkowej (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP)”. Stanowisko to znajduje również odzwierciedlenie w interpretacjach indywidualnych dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (np. z 18 listopada 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.761.2021.2.MAP; z 11 grudnia 2020 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.694.2020.1.KP; z 16 lipca 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.396.2020.1.MGR).

Odpis aktualizujący należność podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie łącznego spełnienia dwóch warunków:

dokonania odpisu aktualizującego wartość należności zgodnie z przepisami bilansowymi, oraz

uprawdopodobnienia nieściągalności należności.

Zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Wysokość odpisu aktualizującego w PKPiR ujmuje się w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki”. Podstawą ujęcia jest dowód księgowy. Przy ustalaniu wysokości odpisu aktualizującego trzeba mieć na uwadze, że wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodów tylko w kwocie, jaka uprzednio została zaliczona do przychodów (kwocie netto). Wierzytelność objęta odpisem aktualizującym nie może być przedawniona. Księgowania odpisu aktualizacyjnego należy dokonać w dacie wystąpienia zdarzenia (wydania decyzji o postawieniu dłużnika w stan likwidacji lub najpóźniej w roku jej wydania).

Na mocy art. 23 ust. 3 ustawy o PIT nieściągalność wierzytelności, w przypadku określonym w art. ust. 1 pkt 21 ustawy o PIT, uznaje się za uprawdopodobnioną, w szczególności gdy:

dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość albo

zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w prawie restrukturyzacyjnym, lub zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo

wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo

wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika, na drodze powództwa sądowego.

Wyliczenie to ma charakter otwarty, co oznacza, że podatnik może przedstawić także inne dowody na okoliczność nieściągalności wierzytelności. Uzyskanie postanowienia o postawieniu dłużnika w stan likwidacji spełnia wymóg uprawdopodobnienia nieściągalności należności. Potwierdził to dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 27 października 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.334.2021.AW: „W sytuacji gdy dłużnik jest podmiotem zagranicznym, za uprawdopodobnioną w stopniu umożliwiającym zaliczenie odpisu aktualizującego do kosztów uzyskania przychodu należy uznać należność od takiego dłużnika także w przypadku, gdy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe na podstawie przepisów państwa, którego ustawodawstwu dłużnik ten podlega, przez organ upoważniony na podstawie przepisów tego państwa do wszczęcia tego postępowania”.

W sytuacji gdy podatnik ma dokumenty potwierdzające uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności oraz dokona zapisów w PKPiR w kolumnie 13 kwoty należności objętej aktuali zacją, zostaną spełnione warunki do zaliczenia nieuregulowanej należności w ciężar kosztów podatkowych. ©℗