Wydatki poniesione na wyposażenie i umeblowanie sprzedanego lokalu mieszkalnego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Nawet wtedy, gdy od początku zawierały się w cenie sprzedaży nieruchomości – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.

Konsekwencje zmiany planów

Pytanie zadała dwójka podatników, którzy w 2019 r. nabyli lokal mieszkalny na podstawie umowy deweloperskiej. Planowali go wykończyć i zamieszkać w nim po przejściu na emeryturę. W 2021 r. została ustanowiona odrębna własność lokalu i doszło do podpisania notarialnej umowy sprzedaży. Prace wykończeniowe zostały zrealizowane w połowie 2021 r., a w ich rezultacie mieszkanie zostało wyposażone w niezbędne sprzęty oraz umeblowanie. Znalazły się w nim m.in.: sofa, szafka RTV, komoda, regał, stół, cztery krzesła, lampy wisząca i stojąca, dywanik, obraz, szafa wnękowa w stałej zabudowie, dwa łóżka i materace, roleta wewnętrzna i zewnętrzna antywłamaniowa oraz niezbędne wyposażenie kuchni, łazienki, salonu, sypialni, przedpokoju, balkonu i komórki lokatorskiej. Lokal stał się w ten sposób gotowy do zamieszkania.

Podatnikom zmieniły się jednak plany życiowe i zostali w związku z tym zmuszeni do sprzedaży mieszkania. Doszło do tego w lipcu 2022 r., a więc przed upływem pięciu lat od chwili jego nabycia. To oznaczało, że muszą zapłacić podatek dochodowy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Mieszkanie zostało sprzedane nowemu właścicielowi wraz ze wspomnianym wyposażeniem i z meblami. W akcie notarialnym nie było wzmianki o tym, że zwiększyły one wartość lokalu i przeszły na własność nabywcy. Znalazło się w nim jednak stwierdzenie, iż „nabywca oświadcza, że zna stan prawny przedmiotowej nieruchomości oraz stan techniczny lokalu mieszkalnego i nie wnosi do niego zastrzeżeń”. W umowie przedwstępnej zastrzeżono wcześniej, że: „Przekazanie lokalu mieszkalnego zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez strony”. Protokół zdawczo-odbiorczy został sporządzony w dniu przekazania kluczy do mieszkania. Oprócz stanu liczników i listy przekazanych kluczy znalazła się w nim również szczegółowa lista mebli i wyposażenia sprzedanych pomieszczeń. Jak podatnicy podkreślali we wniosku o interpretację, od początku realizacji transakcji jasne było, że ich wartość zawiera się w cenie sprzedaży mieszkania.

Meble i wyposażenie do odliczenia

Podatnicy uważali w związku z tym, że wydatki, które ponieśli na wyposażenie i umeblowanie lokalu, będą mogły zostać odliczone od przychodu na podstawie art. 22 ust. 6c ustawy o PIT. Wynika z niego, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy, są jej udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Takie stanowisko potwierdził również dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Podkreślił, że ze wspomnianego art. 22 ust. 6c ustawy o PIT wprost wynika, że wartość nakładów, które zwiększyły wartość nieruchomości w okresie jej posiadania przez sprzedającego, może zostać odliczona od przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Przez nakłady, o których mowa w przepisie, należy zaś rozumieć wszelkie inwestycje, które zmieniają lub przeobrażają daną rzecz, nadając jej nową jakość. Chodzi przy tym nie tylko o inwestycje ulepszające lub modernizujące nieruchomość, lecz także te o charakterze budowlanym i remontowym. Skoro więc wartość mebli i wyposażenia mieszkania od początku zawierała się w cenie jego sprzedaży, to zwiększała jego wartość i dlatego może zostać odliczona od przychodu na podstawie art. 22 ust. 6c ustawy o PIT – podsumował dyrektor KIS.©℗