Przy ocenie efektywności (pracowitości) urzędy skarbowe mogły otrzymać maksymalnie 140 pkt.

Można było uzyskać:

30 pkt za przeciętny czas, jaki minął od wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji podatkowej (rubryka a),

50 pkt za szybkość wszczętych egzekucji (rubryka b),

50 pkt za procent kontroli pozytywnych (rubryka c).

Urzędy mogły uzyskać punkty (maksymalnie 10), jeżeli na jednego pracownika w danej grupie (małe US, średnie, duże i wyspecjalizowane) przypadało do obsługi najwięcej podatników (rubryka d). Urząd, którego pracownicy mieli najmniej pracy (mają do obsługi najmniej podatników), nie otrzymał punktów, pozostałe zaś otrzymywały punkty proporcjonalnie aż do 10.

Z kolei urząd, który w swojej grupie najszybciej wszczynał postępowanie podatkowe, dostał 30 pkt. Pozostałe otrzymały proporcjonalną liczbę punktów, przy czym za wyniki co najmniej dwukrotnie gorsze od średniej w ogóle nie przyznawaliśmy punktów.

Analogicznie ocenialiśmy szybkość wszczętych egzekucji. Wskaźnik ten rozumiemy jako średni czas, jaki upłynął od momentu, w którym można było podjąć działania windykacyjne, do daty wystawienia upomnienia lub tytułu wykonawczego.

Jeżeli chodzi o kontrole pozytywne, decydował stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów podatkowych, do ogólnej liczby kontroli. Organ, który w danej grupie miał wynik najbardziej zbliżony do 100 proc., otrzymał najwięcej punktów – 50. Najgorszy nie dostał żadnego punktu, a pozostałe urzędy proporcjonalną ich liczbę.

Podobną metodologię, jak przy kontrolach pozytywnych, przyjęliśmy przy ocenie efektywności izb administracji skarbowych. Tu decydowało tylko jedno kryterium – średni czas, w jakim rozpatrywane były odwołania od decyzji urzędów skarbowych. Liczyliśmy go od momentu, gdy odwołanie wpłynęło do urzędu skarbowego, do dnia wydania rozstrzygnięcia przez izbę skarbową. Organ, w którym trwało to najkrócej, dostawał maksymalną liczbę 40 pkt, najgorszy natomiast – 0 pkt. ©℗

Ranking DGP: Najbardziej efektywne i najskuteczniejsze urzędy skarbowe

Ranking DGP: Klasyfikacja urzędów skarbowych w kategorii efektywność

Ranking DGP: Klasyfikacja generalna urzędów skarbowych

Ranking DGP: Klasyfikacja generalna izb administracji skarbowej

Ranking DGP: Klasyfikacja izb administracji skarbowej w kategorii efektywność