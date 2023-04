Już 15 września 2023 r. ma ruszyć tzw. hub paragonowy, ale kupujący nie będą mogli jeszcze domagać się od sprzedawcy e-paragonu. Dlaczego? Bo ani sprzedawcy, ani producenci kas nie będą musieli wdrażać do każdej kasy nowej funkcjonalności, która umożliwi połączenie z tym hubem

Będzie to dobrowolne – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Chodzi o zmianę wynikającą z uchwalonej w zeszłym tygodniu przez Sejm nowelizacji zwanej SLIM VAT 3. Teraz czeka ona na rozpatrzenie przez Senat. Pisaliśmy o tym m.in. w artykule „Sejm zmienił przepisy o VAT, JPK i paragonach” (DGP nr 74/2023).

Nowelizacja zakłada m.in. nowe rozwiązanie, które już od 15 września br. umożliwi korzystanie z e-paragonów w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas (dziś głównie w taksówkach).

Nowa funkcjonalność

Będzie to tzw. hub paragonowy, dzięki któremu sprzedawca będzie mógł zeskanować czytnikiem kod kreskowy w aplikacji klienta, a kasa rejestrująca działająca online wyśle paragon do systemu dystrybucji (tzw. hubu). Klient w ciągu kilku sekund będzie mógł pobrać swój paragon, korzystając w tym celu z aplikacji ministerialnej lub komercyjnej.

Aby to jednak było możliwe, sprzedawcy będą musieli uaktualnić funkcjonalność kas, które już mają, albo kupić nowe kasy z odpowiednią funkcją. Czy będzie to obowiązkowe? Nie, z odpowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że nie będzie to obowiązkiem ani dla sprzedawców, ani dla producentów kas.

Resort wyjaśnił, że 15 września 2023 r., zgodnie z przepisami SLIM VAT 3, powinien zostać oddany do użytku system teleinformatyczny szefa Krajowej Administracji Skarbowej pośredniczący przy wydawaniu nabywcy paragonów w postaci elektronicznej (hub paragonowy).

– Nie ma natomiast prawnego obowiązku wprowadzania do kas rozwiązań umożliwiających dystrybucję paragonów elektronicznych do nabywcy (pośrednio przez hub) – podkreśliło ministerstwo. Również sprzedawcy nie będą zobowiązani do wydawania takich paragonów.

Przypomnijmy, że co do zasady dostępne na dziś kasy fiskalne online nie mają funkcjonalności, która umożliwiałaby dostęp do hubu paragonowego, a tym samym wydawania e-paragonów za jego pośrednictwem. Niewykluczone jednak, że producenci kas zaproponują w tym zakresie aktualizację oprogramowania.

– We współczesnych kasach online wymiana takiego oprogramowania odbywa się zdalnie, bez konieczności udziału właściciela, który nie powinien ponosić z tego tytułu żadnych kosztów – wyjaśniło MF.

Nie wiadomo jednak, czy faktycznie taka aktualizacja będzie bezpłatna. Producenci kas będą bowiem musieli ponieść spore koszty takiej aktualizacji. Sam tylko wydatek na homologację nowego oprogramowania może sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Producenci kas

Ministerstwo Finansów udostępniło już system umożliwiający testowanie nowej funkcjonalności. W związku z tym niektórzy producenci kas przygotowują się do jej wdrożenia.

– Od kilku miesięcy uczestniczymy w wielu projektach związanych z e-paragonem, również tym realizowanym przez Ministerstwo Finansów – mówi Piotr Chronowski, dyrektor ds. szkoleń i wsparcia technicznego urządzeń fiskalnych w firmie Novitus. Wyjaśnia, że firma już sprawdza możliwości wysyłania e-paragonów do ministerialnego systemu testowego i przygotowuje nowe urządzenia do homologacji w Głównym Urzędzie Miar.

– Mamy więc nadzieję, że już w wakacje będziemy mogli się pochwalić pierwszym urządzeniem on line, które będzie zawierało funkcjonalność pozwalającą na współpracę z hubem paragonowym – informuje Piotr Chronowski. Wyjaśnia też, że docelowo wszystkie urządzenia firmy będą miały taką funkcjonalność.

Również firma Posnet przygotowuje się do zmian. Producent kas poinformował, że już analizuje dokumentację, czyli etap prac poprzedzający fizyczną implementację funkcjonalności e-paragonów w formacie proponowanym przez Ministerstwo Finansów. Po nim rozpocznie wdrażanie tego systemu na kasach rejestrujących.

Posnet analizuje też kwestię aktualizacji kas już dostępnych na rynku. Na razie nie wiadomo, czy usługa będzie płatna, czy też nie.

– Upowszechnienie e-pa ragonów w wersji proponowanej przez MF będzie zależeć od nastawienia sieci handlowych, które już rozpoczęły implementacje e-paragonów w swoich systemach sprzedażowych, które nie są kompatybilne z proponowanym rozwiązaniem – mówi Piotr Ślęzak, dyrektor ds. projektów zagranicznych Posnet. ©℗