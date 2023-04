Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej sieć kasyn, która uzyskała niekorzystną interpretację dotyczącą darmowego alkoholu serwowanego klientom. Spółka argumentowała, że poczęstunek ma zachęcić graczy, by pozostali dłużej w kasynie, co w efekcie przyczynia się do zwiększenia jej przychodów. Dlatego uważała, że wydatki na ten cel mogą być kosztem na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Powołał się na art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT, zgodnie z którym wydatki na reprezentację, w tym na zakup alkoholu, nie są kosztem uzyskania przychodu.