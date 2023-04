Kapituła naszego redakcyjnego rankingu doceniła wiele zrealizowanych przez pana w 2022 r. projektów. Doradzał pan m.in. międzynarodowym firmom przenoszącym działalność gospodarczą z Ukrainy do Polski. Na czym polegały te projekty?

Dotyczyły głównie firm z branży IT. Konieczne było ustalenie, czy i kiedy ukraińscy uchodźcy stają się polskimi rezydentami podatkowymi oraz czy i kiedy zagraniczne firmy powinny rozpoznać w Polsce stały zakład dla celów podatkowych. Trzeba pamiętać, że wiele takich firm nigdy wcześniej nie miało nic wspólnego z Polską i nagle, z powodu wojny w Ukrainie kilkuset pracowników oraz podwykonawców (zatrudnionych na umowach B2B) znalazło się w Polsce. Ministerstwo Finansów nie udzieliło dotychczas jednoznacznych odpowiedzi. Wydało jedynie komunikat, że uchodźcy mogą zadeklarować, że stają się polskimi rezydentami, co by oznaczało opodatkowanie w Polsce. Problem polega na tym, że większość wolałaby płacić niższy podatek w Ukrainie.