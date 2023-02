Jeżeli polski przedsiębiorca buduje nieruchomości za zachodnią granicą i zatrudnia do tego polskich podwykonawców, to on powinien rozliczyć w niemieckim urzędzie skarbowym VAT od usług swojego podwykonawcy.

Potwierdzili to eksperci i niemieckie ministerstwo finansów (Bundesministerium der Finanzen) w odpowiedzi na pytanie DGP. Okazuje się, że kwestia ta budzi wątpliwości, bo choć przepisy o VAT są zharmonizowane w całej Unii Europejskiej, to rozwiązania w poszczególnych krajach mogą się od siebie różnić. Tak właśnie jest przy rozliczaniu podatku od usług budowlanych.