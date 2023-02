W gronie krajów, do których trafiło formalne „wezwanie do usunięcia uchybienia” znalazła się Polska. Wszyscy mają dwa miesiące na wytłumaczenie, dlaczego nie wdrożyli od 1 stycznia 2023 r. przepisów unijnej dyrektywy 2021/514 (DAC7). Jeśli odpowiedź będzie niezadowalająca, następnym krokiem będzie wysłanie przez KE tzw. uzasadnionej opinii, a jeśli to nie wystarczy, Komisja skieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Niekorzystny wyrok TSUE może oznaczać dla danego kraju obowiązek zapłaty wysokich kar finansowych.