W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt SLIM VAT 3, czyli nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Teraz trafi on do Sejmu. Pierwotnie zakładano, że zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r. Dlaczego to się nie udało i kiedy ostatecznie zaczną one obowiązywać?