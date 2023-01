Spytała o to podatniczka, która na zakup kawalerki zaciągnęła kredyt gotówkowy w banku (nie otrzymała bowiem kredytu hipotecznego). Chcąc go spłacić, sprzedała dom, który wcześniej wybudowała. Miało to miejsce przed upływem pięciu lat od wybudowania. Zasadniczo w takiej sytuacji należy zapłacić PIT od dochodu ze sprzedaży, ale można go uniknąć, jeżeli w ciągu trzech lat przeznaczy się pieniądze ze zbycia na własny cel mieszkaniowy, np. na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT).