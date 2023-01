Jest to rozwiązanie opcjonalne, a na dodatek nie dla każdego dostępne. Trzeba bowiem spełnić warunki normatywne, żeby móc skutecznie utworzyć grupę VAT. Warto dodać, że grupa VAT to nowa instytucja, ale w pewnym zakresie podobna do rozwiązania dotyczącego jednostek samorządu terytorialnego, które de facto tworzą nieco zbliżoną strukturę. Oczywiście formalnie jest to całkiem inna sytuacja, szczególnie że gmina obligatoryjnie jest podatnikiem ze swoimi jednostkami organizacyjnymi, jednak faktycznie można dostrzec pewne podobieństwo. Można więc czerpać z doświadczeń gmin (po uwzględnieniu dużych różnic formalnych), nie tylko podejmując decyzje o utworzeniu grupy VAT, ale również np. wybierając oprogramowanie do obsługi rozliczeń podatkowych . Te systemy, które są wykorzystywane w rozliczeniach VAT gmin, w pewnym sensie są już sprawdzone.