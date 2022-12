Przypomnijmy, że możliwość odliczenia składki zdrowotnej wprowadziła nowelizacja Polskiego Ładu z 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1265). Co prawda nie przywróciła ona możliwości potrącania prawie całej zapłaconej składki zdrowotnej (jak było to możliwe do końca 2021 r., kiedy to od podatku można było odjąć równowartość 7,75 proc. podstawy wymiaru składki, a tylko resztę, czyli 1,25 proc. ubezpieczony finansował z własnej kieszeni). Nowelizacja PŁ umożliwiła natomiast niektórym przedsiębiorcom częściowe odliczenie składki.