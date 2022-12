Jednak dochód będący podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne liczy się inaczej niż dla celów podatkowych. Co prawda jest on ustalany jako różnica między przychodami a kosztami uzyskania przychodów (w rozumieniu ustawy o PIT), ale można go pomniejszyć tylko o składki ZUS (jeśli nie zostały zaliczone do kosztów). Tak wynika art. 81 ust. 2c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).