Tymczasowe obniżenie stawek VAT ma charakter obligatoryjny, a więc podatnicy są zobowiązani stosować te obniżone stawki VAT (a nie stawki dotychczasowe). W konsekwencji w przedstawionej sytuacji kontrahent postępuje nieprawidłowo, stosując stawkę VAT 5 proc. do dokonywanych dostaw towarów spożywczych wymienionych w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Mimo to spółce przysługuje prawo do odliczania VAT z faktur wystawianych przez tego kontrahenta. Nie ma bowiem przepisu wyłączającego korzystanie z prawa do odliczenia w przypadkach, gdy transakcja jest opodatkowana VAT, lecz została przez sprzedawcę udokumentowana fakturą z VAT obliczonym według niewłaściwej stawki. W konsekwencji w takich przypadkach podatnikom przysługuje prawo do odliczania VAT z otrzymanych faktur. Dotyczy to również przypadków, gdy sprzedawca zawyżył stawkę VAT na fakturze i zamiast stawki 0 proc. zastosował 5 proc., 8 proc. lub 23 proc. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w wyjaśnieniach organów podatkowych, np. w interpretacjach indywidualnych dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2013 r. (nr IPPP3/443-252/13-2/JK), dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lutego 2020 r. (nr 0113-KDIPT1-1.4012.778.2019.1.AKA) i z 5 stycznia 2021 r. (nr 0112-KDIL1-1.4012.618.2020.1.HW). Jak czytamy w pierwszej z tych interpretacji, „stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy (o VAT ‒ red.) nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Niemniej jednak powołany wyżej przepis nie pozbawia prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, które zostały opodatkowane inną niż przyjęta przez sprzedawcę (wyższą bądź niższą) stawką podatku od towarów i usług. Zatem co do zasady Spółce, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach otrzymanych od polskich kontrahentów, w których wykazana zostanie błędna stawka podatku w wysokości 5 proc., 8 proc. lub 23 proc. zamiast 0 proc.”.