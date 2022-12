Udostępniony już PIT-2 (wersja 9) ma charakter fakultatywny, ma pomagać podatnikom i płatnikom, ale nie musi być przez nich stosowany. Generalnie wszelkie oświadczenia i wnioski podatnik winien przekazywać płatnikowi na piśmie (co nie jest nowością), jednak nie muszą one być składane za pomocą formularza PIT-2. Co więcej, prawodawca wskazał, że owe wnioski i oświadczenia mogą być również składane w inny sposób przyjęty u danego płatnika. Możliwe jest wprowadzenie przez płatnika procedury elektronicznej przy składaniu wniosków i oświadczeń. Oczywiście wówczas należy zadbać, aby nie budziła wątpliwości autentyczność dokumentu i było jasne, że jego autorem jest dany podatnik. Zasadniczo prawodawca scedował na płatnika kompetencje do ustalania alternatywnych do zwykłej formy pisemnej metod komunikacji z podatnikiem, w ramach której ten ostatni będzie przekazywał oświadczenia i wnioski płatnikowi. Jeżeli weźmie się pod uwagę chociażby kwestię odpowiedzialności za ewentualne zaległości przy naliczaniu zaliczek wynikających z działania płatnika na wniosek podatnika, to – mimo tak daleko idącego odformalizowania zasad składania wniosków i oświadczeń – należy zadbać, by możliwe było wykazanie treści oświadczenia czy wniosku podatnika i daty jego złożenia płatnikowi.