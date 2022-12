Z nowej definicji płynów do e-papierosów ma wynikać, że opodatkowana będzie sprzedaż każdego roztworu, który mógłby zostać użyty jako płyn do e-papierosów „bez względu na miejsce jego sprzedaży bądź oferowania do sprzedaży”. Powstała obawa, że w związku z tym zostaną opodatkowani m.in. producenci gliceryny, glikolu i aromatów spożywczych.