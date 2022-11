Reklama

Te kluczowe dla przedsiębiorców słowa padły podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów publicznych. Rozpatrywała ona projekt nowelizacji przepisów akcyzowych oraz niektórych innych ustaw. Teraz projekt trafi do drugiego czytana na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu.

"Aromaty do kominków" i "odświeżacze powietrza" z akcyzą

Reklama

Wątpliwości w tym zakresie wzbudziła zakładana w nowelizacji zmiana definicji płynu do e-papierosów. Z art. 2 pkt 35 ustawy o podatku akcyzowym ma wynikać, że opodatkowana będzie sprzedaż każdego roztworu, który mógłby zostać użyty jako płyn do e-papierosów „bez względu na miejsce jego sprzedaży bądź oferowania do sprzedaży”.

Tym samym akcyzy nie unikną już przedsiębiorcy, którzy deklarują, że sprzedają aromaty do kominków czy odświeżacze powietrza, a faktycznie obracają roztworami wykorzystywanymi w e-papierosach.

Reklama

– Zmieniona definicja umożliwi organom kontrolnym wykazanie, że sprzedawca tych płynów jedynie dla pozorów wskazywał przeznaczenie do celów nieopodatkowanych – tłumaczyła dyrektor Rutka.

Dodała, że na początku grudnia br. Komisja Europejska przedstawi zmianę dyrektywy, której celem będzie ujednolicenie opodatkowania płynów do e-papierosów. Dyrektywa będzie zawierała definicję takich wyrobów.

Płyn do e-papierosów jest opodatkowany wysoką akcyzą

Przypomnijmy, że płyn do e-papierosów jest opodatkowany wysoką akcyzą – wynosi ona 55 gr na 1ml. Niektórzy przedsiębiorcy za wszelką cenę starają się więc uniknąć tego podatku.

– Obecnie wystarczy w tym celu zadeklarować inne użycie niż w e-papierosach – mówił podczas posiedzenia komisji Krzysztof Rutkowski, który reprezentował Stowarzyszenie Obrony Praw Przedsiębiorców STOPP.

Zarazem jednak wyraził obawy firm z branży płynów do e-papierosów. Boją się one, że zamiast rozwiązać problem, to nowa definicja wprowadzi jeszcze więcej wątpliwości. Pytania dotyczą zwłaszcza glikolu, gliceryny i aromatów spożywczych.

Kluczowe mają być bowiem właściwości fizyko-chemiczne. W uproszczeniu – jak wskazywał Krzysztof Rutkowski – można powiedzieć, że jeżeli dany wybór będzie potencjalnie nadawał się do wykorzystania w e-papierosach, to będzie traktowany jako wyrób akcyzowy. W związku z tym – jak tłumaczył ekspert – powstaną wątpliwości, czy substancje, które odpowiadają co do składu chemicznego i właściwości płynom do e-papierosów, ale będą miały inne przeznaczenie, też zostaną opodatkowane akcyzą. Jeżeli tak miałoby być, to daninę zapłacą również firmy z sektora kosmetycznego, apteki i hurtownie chemiczne.

Podobne obawy wyraził Wojciech Kotala reprezentujący Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw. Dlatego sugerował, aby opodatkować tylko te płyny do e-papierosów, które w składzie mają nikotynę. Przekonywał, że wtedy kontrola byłaby prosta i nie trzeba byłoby się zastanawiać nad faktycznym przeznaczeniem produktu.

Z taką propozycją nie zgodził się Szymon Parulski z Business Centre Club. Tłumaczył, że nie przyniosłaby ona efektów, bo konsumenci sami mogą dodawać nikotynę do płynów do e-papierosów.

Dlatego poparł nową definicję płynów do e-papierosów. Uznał, że idzie w dobrym kierunku. Zgodził się natomiast z postulatami, by Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jak tę definicję rozumieć. – Nie widzimy tak dużego ryzyka, ale podzielamy obawy branży – mówił Szymon Parulski.

MF wyjaśni

W odpowiedzi dyrektor Maria Rutka z MF zapewniła, że producenci gliceryny i glikolu nie będą płacić akcyzy. Opodatkowane nie będą też produkty sprzedawane w aptece.

– Bierzemy pod uwagę, że (opodatkowany – red.) ma być roztwór, a nie jednorodny wyrób – powiedziała.

Przedstawiciele branży skomentowali to w ten sposób, że glikol i gliceryna nigdy nie będą opodatkowane akcyzą, bo są jednolitym roztworem. To – jak mówili – bardzo dobra informacja, choć nie wynika wprost z projektowanego przepisu.

Dyrektor Rutka poinformowała, że w celu rozwiania wątpliwości wydana zostanie interpretacja ogólna i objaśnienia podatkowe – i to jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji.

Zastrzegła natomiast, że przedsiębiorcy nie mogą liczyć na opodatkowanie wyłącznie płynów z nikotyną. Planowane zmiany w dyrektywie mają iść w kierunku opodatkowania płynów zarówno z nikotyną, jak i bez niej.

Etap legislacyjny

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2764) – w środę drugie czytanie w Sejmie