Projekt zakłada też zmiany w opodatkowaniu niektórych towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej (m.in. do nawożenia). Wprawdzie nie przewiduje utrzymania zerowej stawki VAT wprowadzonej tarczą antyinflacyjną, ale od 1 stycznia 2023 r. do końca 2024 r. stawka na te produkty ma zostać ujednolicona i wynosić 8 proc. Chodzi o to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami z końcem 2022 r. co do zasady wrócą stawki stosowane dla tych produktów przed 1 lutego 2022 r. Niektóre z nich (np. nawozy, środki ochrony roślin, ziemia ogrodnicza) były objęte wtedy 8-proc. stawką, a inne (m.in. polepszacze gleby, środki wapnujące, podłoża do upraw i nawozowe produkty mikrobiologiczne) – podstawową, czyli 23 proc. Do końca 2024 r. wszystkie miałyby być jednak opodatkowanie 8-proc. VAT.