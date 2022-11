Według szczecińskiego sądu przedsiębiorca miał pełne prawo oczekiwać, że „wprowadzone przez państwo rozwiązania podatkowe i składkowe będą miały charakter spójny, nie wpędzając obywatela w swego rodzaju pułapkę”. Skoro państwo przyznało ulgę w płaceniu składek w okresie pandemii, przedsiębiorca miał prawo przypuszczać, że to samo państwo nie będzie równolegle wyciągać negatywnych konsekwencji na innych polach – w tym wypadku związanych ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń – orzekł SO.