Nie powiedziałbym, że jest to problem marginalny, ale nie można też powiedzieć, że ma charakter powszechny. Przelewów błędnie opisanych otrzymujemy ok. 25 proc. Aby wpłaty zostały automatycznie dobrze rozksięgowane przez system, muszą być właściwie opisane. Jeżeli pojawiają się błędy, musi interweniować pracownik Krajowej Administracji Skarbowej. Warto podkreślić, że mikrorachunek to tylko ciąg liczb przyporządkowanych do danego podatnika. W praktyce wszystkie przelewy trafiają na jedno konto fiskusa.