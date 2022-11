W poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, ma on zastąpić obecnie obwiązujące rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego.

„Potrzeba wydania nowego rozporządzenia jest związana z uruchomieniem w e-Urzędzie Skarbowym, obok konta osoby fizycznej, również konta komornika (…). W projekcie rozporządzenia nie wprowadzono zmian merytorycznych w odniesieniu do zasad korzystania z konta osoby fizycznej. Ewentualne zmiany przepisów są wyłącznie konsekwencją uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym konta komornika” – wyjaśniono w uzasadnieniu.

Jak dodano, w projekcie określono zakres korzystania z konta komornika w e-Urzędzie Skarbowym - w tym celu opisano cechy takiego konta. "Przede wszystkim konto komornika jest związane z uruchomieniem oprogramowania interfejsowego umożliwiającego komunikację pomiędzy systemami teleinformatycznymi. Wszystkie czynności po stronie komorników sądowych nie będą jednak wykonywane bezpośrednio na koncie w e-Urzędzie skarbowym, gdyż konto to nie będzie miało w e-Urzędzie Skarbowym postaci zwizualizowanej (...). Wizualizacja ta będzie miała miejsce po stronie systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez użytkowników konta komornika” – zaznaczono.

W uzasadnieniu napisano także, że konto komornika będzie wykorzystywane przez użytkowników tego konta do wysyłania do organów KAS i odbierania od tych organów pism w sprawach pozostających we właściwości komornika sądowego. Krąg osób uprawnionych do działania na tym koncie obejmuje nie tylko komornika i jego zastępcę, ale również asesora komorniczego i aplikanta komorniczego zatrudnionych w kancelarii obsługującej tego komornika.

Według projektu rozporządzenie ma wejść w życie od 1 grudnia 2022 r. (PAP)