W piśmie, które wysłaliśmy do ministra finansów, premiera, prezydenta oraz rzecznika małych i średnich przedsiębiorców poprosiliśmy o podwyższenie limitu do równowartości w polskich złotych 85 tys. euro. Czyli do maksymalnego pułapu, na jaki pozwala unijna dyrektywa VAT, która wejdzie w życie od 2025 r. Dotychczas obowiązująca dyrektywa VAT co prawda ustanawia sporo niższy limit (10 tys. euro), ale jednocześnie zawiera furtkę w postaci możliwości składania przez państwa członkowskie uzasadnionego wniosku do Komisji Europejskiej o jego podwyższenie.