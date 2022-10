Przepis dotyczący utrzymania podwyższonych stawek VAT znajduje się w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym (CIT) i innych ustaw, która nowelizuje również ustawę o podatku od towarów i usług.

"Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług polegają na: […] przedłużeniu obowiązywania podwyższonych stawek podatkowych w wysokościach odpowiednio 23%, 8%, 7% oraz 4% zarówno w odniesieniu do roku 2023, jak również w odniesieniu do okresu od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w ustawie o obronie Ojczyzny, określonych na ten rok w ustawie budżetowej oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto" - czytamy w komunikacie.

Nowelizacja zakłada kontynuację stosowania podwyższonych o 1 pkt proc. stawek podatku od towarów i usług w 2023 r. z uwagi na planowany skokowy wzrost wydatków na obronność.

Wprowadzane tą nowelą zmiany w ustawie o VAT zakładają wprowadzenie od 2024 r. mechanizmu, w oparciu o który przedłużony zostanie okres obowiązywania podwyższonych o 1 pkt proc. stawek VAT. Mechanizm ten ma być skorelowany z poziomem wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych (jeżeli przekroczą 3% PKB mechanizm zostanie utrzymany).

Podwyższone o 1 pkt proc. stawki podatku VAT mają być stosowane w oparciu o nowy mechanizm począwszy od 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma precyzyjnie zdefiniowanych w projekcie wydatków na obronność będzie wyższa niż 3% wartości PKB.

(ISBnews)