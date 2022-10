Fiskus często potwierdza prawo do tej obniżonej stawki, na co wskazują liczne interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Kłopot polega na tym, że jego stanowisko jest niejednolite, nawet w takich samych stanach faktycznych.

– Dotychczas uzyskanie informacji z Głównego Urzędu Statystycznego o tym, jak należy klasyfikować dane usługi, dawało przedsiębiorcy potwierdzenie co do właściwej stawki ryczałtu. Teraz okazuje się, że fiskus do tego samego grupowania PKWiU 62.01.11.0 przyporządkowuje – w różnych interpretacjach – dwie różne stawki ryczałtu – informuje Cezary Szymaś, współwłaściciel biura rachunkowego ASCS-Consulting.

Okazuje się jednak, że nawet uzyskanie odpowiedzi z GUS i pozytywnej interpretacji indywidualnej może nie dawać pewności co do prawidłowej stawki ryczałtu.

Teoretycznie jest to bardzo dobra wiadomość, bo powinna oznaczać prawo do stawki 8,5 proc. Problem polega na tym, że stanowisko fiskusa w tej kwestii nie jest jednolite.

Każda z tych interpretacji indywidualnych chroni podatnika, który ją otrzymał, do czasu, aż zostanie zmieniona z urzędu przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jeśli szef KAS uzna, że właściwa jest stawka 12 proc., to podatnik, który na podstawie otrzymanej interpretacji płacił 8,5 proc., nie poniesie negatywnych konsekwencji. Nie tylko nie zapłaci karnych sankcji, ale nie musi dopłacać podatku. Jeśli właściwa okaże się stawka 8,5 proc., to podatnik, który zastosował się do interpretacji i płacił 12 proc., będzie mógł skorygować deklarację i wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku.