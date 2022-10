W e-Urzędzie Skarbowym jest już dostępnych ponad 20 usług , m.in. możliwość złożenia zeznania podatkowego (usługa Twój e-PIT), wysyłania pism do organów podatkowych, pobierania zaświadczeń, np. o niezaleganiu w podatkach. Jakie będą kolejne?

Reklama

Do końca roku chcemy wdrożyć cztery nowe usługi. Przede wszystkim podatnicy uzyskają dostęp do historii złożonych przez siebie deklaracji podatkowych w zakresie PIT, VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej. Kolejna planowana nowość to możliwość podglądu sald i rozliczeń we wszystkich podatkach.

Z ilu ostatnich lat podatnik będzie mógł zobaczyć deklaracje na swoim koncie i prześledzić salda?

Reklama

Na początek zaprezentujemy dokumenty i rozliczenia od 2019 r.

Jakie będą dwie pozostałe nowe możliwości?

Reklama

Kończymy prace nad nową funkcjonalnością dla komorników. Dzięki temu informacje będą wymieniane automatycznie między systemami, z których korzystają komornicy , a tymi, z których korzystają organy podatkowe. Komornicy nie będą musieli już wysyłać do organów podatkowych informacji o zajętych wierzytelnościach poprzez ePUAP - zrobią to w swoim systemie, korzystając z API e-US. Również automatycznie, za pośrednictwem e-US, będą im przekazywane informacje o zobowiązanym.

Kolejną usługą będzie konto organizacji, czyli konta elektroniczne m.in. dla spółek. Za ich pomocą będą one mogły płacić podatki (np. CIT), składać deklaracje i pisma do organów podatkowych, odbierać korespondencję, podglądać swoje rozliczenia z fiskusem.

W jaki sposób będzie to możliwe?

Upoważniona osoba, która w imieniu firmy będzie się komunikowała z organami za pośrednictwem e-US, będzie musiała zalogować się do własnego konta, z którego uzyska dostęp do konta firmowego.

Jak to będzie wyglądać u osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?

Konta osób fizycznych są już dziś dostępne w e-Urzędzie Skarbowym, również dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Jakie zmiany resort finansów szykuje w dalszej kolejności?

Jeszcze przed przyszłoroczną akcją rozliczania PIT za 2022 r. chcemy umożliwić większej liczbie Polaków zapłatę podatku od razu po wysłaniu zeznania PIT. Pracujemy nad tym, aby z e-konta można było od razu przelogować się do każdego banku. Już w tym roku było to możliwe, ale nie dla wszystkich banków. Na początku roku chcemy też dodać możliwość płacenia BLIK-iem. Natomiast już teraz z e-US mogą bez problemu korzystać także cudzoziemcy rozliczający się w Polsce, bo jest on dostępny także w wersji angielskiej i ukraińskiej.

Kiedy przez e-US będzie można składać wnioski o interpretację indywidualną?

Właściwie już teraz jest to możliwe. W lipcu 2022 r. pojawiła się możliwość dwustronnego komunikowania się z organami podatkowymi za pośrednictwem konta w e-US. Wystarczy tylko zgoda na e-korespondencję, którą podatnik może złożyć na swoim koncie. Obecnie wniosek o interpretację można wysłać za pomocą opcji składania pism ogólnych i skierować go bezpośrednio do KIS, natomiast najpóźniej w 2024 r. planujemy udostępnić dedykowaną usługę ułatwiającą wypełnienie tego wniosku.

Ilu podatników zgodziło się już na e-korespondencję z fiskusem?

Dotychczas ponad 156 tys.

To chyba niewiele, jeśli wziąć pod uwagę, że podatników są miliony. Skąd tak małe zainteresowanie?

Usługa elektronicznych doręczeń funkcjonuje od zaledwie trzech miesięcy. Podatnicy są ostrożni, bo nie wiedzą do końca, jak to działa. Podobnie było z usługą rozliczania e-PIT-ów; najpierw podatnicy musieli się przyzwyczaić i upewnić, że usługa funkcjonuje prawidłowo.

Może przydałyby się jakieś zachęty?

Zachętą do przejścia na komunikację elektroniczną z organami podatkowymi jest już niewątpliwie nowa usługa wydawania zaświadczeń. Poprzez e-US można je otrzymać bez uiszczania opłaty skarbowej. Przykładowo od lipca podatnicy wystąpili już ponad 57 tys. razy o zaświadczenie o dochodach ZAS-DF/ZAS-DFU. Natomiast o zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach ZAS-W, które można w e-US otrzymać od 7 września, wystąpiono już ponad 8,6 tys. razy. Dodam, że odpowiedź otrzymuje się co do zasady już w ciągu kilku sekund. Oczywiście w niektórych przypadkach czas oczekiwania może się wydłużyć.

Co zatem powstrzymuje podatników przed sięganiem po nowe e-usługi?

Powody mogą być różne. Niektórzy podatnicy mają wątpliwości co do e-zaświadczeń, ponieważ nie mają one stempli urzędowych. Zapewniam jednak, że nie ma się czego obawiać, bo dokumenty te są opatrzone podpisem elektronicznym, który można zweryfikować. Co więcej, takich zaświadczeń nie trzeba drukować, ale można od razu przesłać je elektronicznie dalej, np. do banku.

Co w praktyce oznacza udzielenie zgody na e-komunikację?

To, że korespondencja z urzędu skarbowego będzie przychodziła tylko za pośrednictwem konta w e-US. Podatnik nie dostanie już np. listu poleconego od organów podatkowych.

Skąd podatnik będzie wiedział, że urząd wysłał mu pismo?

Wyrażając zgodę na e-komunikację, podatnik zaznacza, w jaki sposób chce dostawać powiadomienia. Można wybrać powiadomienia esemesem, mailem albo na oba te sposoby.

Co, jeżeli podatnik nie odbierze pisma?

W takiej sytuacji zadziałają takie same zasady doręczeń, jak w przypadku pism wysłanych listem poleconym. Przykładowo, jeżeli podatnik nie odbierze decyzji w ciągu siedmiu dni, to dostanie powtórne powiadomienie. Natomiast jeżeli nie odbierze pisma w ciągu 14 dni, to uznaje się, że pismo zostało doręczone.

Ponad tydzień temu w e-US pojawiła się nowa wersja aplikacji e-mikrofirma zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur. Skąd ta zmiana?

Od 2024 r. korzystanie z KSeF ma być obowiązkowe. Już teraz, dzięki powiązaniu aplikacji z systemem e-faktur, podatnicy mogą się przygotować do korzystania z KSeF i go przetestować. Mogą też sprawdzić, w jaki sposób elektroniczne fakturowanie wpłynie na funkcjonowanie ich przedsiębiorstwa. Ponadto, korzystając z KSeF, mogą już teraz w określonych przypadkach mieć skrócony z 60 do 40 dni termin zwrotu podatku i nie muszą przesyłać JPK_FA. Nam z kolei ten przejściowy okres pozwoli reagować na uwagi i sugestie przedsiębiorców.

Co zrobić, by już teraz móc skorzystać z KSeF?

Użytkownik musi z poziomu aplikacji e-mikrofirma wybrać przycisk „Powiąż z KSeF”. Po uwierzytelnieniu może korzystać z systemu e-faktur. ©℗

Wkrótce z e-konta będzie można od razu przelogować się do każdego banku. W 2023 r. będzie też można płacić podatki BLIK-iem

Rozmawiała Agnieszka Pokojska

e-Urząd Skarbowy w liczbach (stan na 17 października 2022 r.)

Usługa Data wprowadzenia usługi Ile razy podatnicy korzystali Logowania do e-Urzędu Skarbowego Wszystkie luty 2021 78 827 373 Dokumenty złożone Pismo ogólne luty 2021 159 925 Czynny żal luty 2021 79 834 Zaświadczenie o dochodach ZAS-DF lipiec 2022 41 026 Zaświadczenie o dochodach i składkach ZAS-DFU lipiec 2022 13 803 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach ZAS-W wrzesień 2022 7611 Zawiadomienie ZAW-NR luty 2021 23 145 Zgłoszenie ZAP-3 maj 2021 235 338 Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań luty 2021 6615 Pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty luty 2021 7601 PCC-2 - Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika wrzesień 2021 2018 SD-2 - Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku wrzesień 2021 943 Wniosek o stwierdzenie nadpłaty maj 2022 6490 UPL-1 - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji elektronicznych sierpień 2022 1734 OPL-1 - Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu pełnomocnictwa sierpień 2022 698 Razem - dokumenty złożone 586 781 Doręczenia Zgody złożone lipiec 2022 156 300 Wyświetlenia najbardziej popularnych usług Twój e-PIT luty 2021 19 909 270 Mandaty marzec 2021 6 836 391 Status zwrotu PIT kwiecień 2021 3 860 401 Status zwrotu VAT kwiecień 2021 105 118 Lista aktów notarialnych wrzesień 2021 465 455 Lista mocodawców grudzień 2021 39 560 Lista pełnomocników grudzień 2021 954 205