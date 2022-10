Naczelnik urzędu skarbowego nakazał w związku z tym spółce skorygować rozliczenia VAT za grudzień 2014 r. Uznał, że w zwiazku z kradzieżą towarów straciła ona prawo do odliczenia prawie 270 tys. zł podatku naliczonego, bo towary nie zostały wykorzystane do czynności opodatkowanych, a to wymaga korekty na podstawie art. 91 ust. 7d ustawy o VAT.