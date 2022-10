Pytanie zadał przedsiębiorca świadczący usługi cyberbezpieczeństwa, który prowadził biuro we własnym domu. Przechowywał w nim poufne dane należące do klientów, karty dostępu do ich biur, klucze do uwierzytelniania poufnych danych, poufną dokumentację. Ich utrata wiązałaby się z koniecznością wypłacenia klientowi wysokich kar finansowych lub rozwiązaniem umowy. Tymczasem zdarzało się, że przedsiębiorca wyjeżdżał do biur klientów, a jego dom pozostawał bez ochrony. Nieruchomość miała system alarmowy i monitoring, a dodatkową ochronę zapewniał pies. Przedsiębiorca ponosił na jego utrzymanie wydatki, m.in. na wyżywienie i opiekę weterynaryjną.