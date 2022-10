Powrót do 7- i 22-proc. stawki VAT będzie jednak zależeć od wydatków na obronność. Za to do końca roku pozostaną niższe stawki akcyzy i VAT na energię elektryczną i niektóre paliwa. W dalszym ciągu będzie także 0 proc. VAT na podstawowe artykuły żywnościowe. Podatek minimalny zostanie odroczony o dwa lata.

W piątek posłowie rozpatrzyli poprawki Senatu do nowelizacji z 7 października 2022 r. ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw (korekta Polskiego Ładu w zakresie CIT). Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Zmiany w Polskim Ładzie - VAT i akcyza