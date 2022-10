Chodziło o przedsiębiorcę, który we wrześniu i w listopadzie 2013 r. zgłosił import wody kolońskiej i perfum z zerową stawką celną oraz 23-proc. VAT. Funkcjonariusze urzędu celnego skontrolowali dokumenty i doszli do wniosku, że przedsiębiorca powinien był zapłacić również podatek akcyzowy od alkoholu zawartego w perfumach. Organ pierwszej instancji rozpoczął w związku z tym postępowanie wymiarowe i zażądał przedstawienia m.in. certyfikatów potwierdzających skład chemiczny produktu, wskazania procentowej ilości alkoholu w perfumach oraz metod jego skażenia. W odpowiedzi pełnomocnik strony wyjaśnił, że nie jest to możliwe, bo towary znajdują się już w obrocie handlowym. Zostały też nabyte od pośredników, a nie od producentów, co uniemożliwia przekazanie żądanych danych.