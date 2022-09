Chodziło o spółkę wynajmującą rusztowania budowlane. Składają się one z różnych elementów, np. podpór, stojaków, drabin, złączy, rygli, haków, z których kompletuje się zestawy do wykonania konstrukcji rusztowania różnego typu, np. przyścienne, ścienne, stabilne, jezdne itp. W dniu zakupu nie są one kompletne, składają się z elementów montowanych w dowolnej konfiguracji lub wykorzystywanych samodzielnie.