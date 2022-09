Zakwestionował on w ten sposób niektóre belgijskie przepisy wdrażające unijną dyrektywę 2018/822 (tzw. dyrektywa DAC6). Nakazują one, by tamtejsi pośrednicy (np. adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi) przekazywali fiskusowi co trzy miesiące informacje o standaryzowanych transgranicznych schematach podatkowych (ang. mandatory disclosure rules – MDR).