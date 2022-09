W uproszczeniu możemy powiedzieć tak: spółką nieruchomościową jest podmiot, którego nieruchomości położone w Polsce stanowią co najmniej 50 proc. jego wartości aktywów oraz którego przychody z takich nieruchomości i ze spółek nieruchomościowych wynoszą co najmniej 60 proc. Jeżeli natomiast rok podatkowy takiej spółki odpowiada kalendarzowemu, to informacje o swoich udziałowcach należy złożyć do 30 września 2022 r. Analogiczny obowiązek ciąży na wspólnikach takich spółek nieruchomościowych, którzy mają obowiązek przekazania informacji o posiadanych udziałach w spółkach nieruchomościowych. Czasu zostało zatem mało, a problemów związanych z takim raportowaniem wcale nie ubywa.