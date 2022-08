Obecny rok to dla wynajmujących mieszkania prawdziwy rollercoaster. A ostatnie zmiany, wprowadzone od 1 lipca br., to tylko kolejny element zamieszania. Od początku roku obowiązuje przecież Polski Ład 1.0, który wykluczył możliwość amortyzacji mieszkań zakupionych w 2022 r. Amortyzować można - i to jedynie do końca 2022 r. - nieruchomości mieszkalne nabyte przed 2022 r. Od 1 lipca zaś mamy już Polski Ład 2.0, który przewiduje możliwość zmiany formy opodatkowania najmu nieruchomości z ryczałtu na skalę PIT. Przy czym z takiej opcji mogą skorzystać jedynie właściciele, którzy na początku 2022 r. wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ustawodawca daje im możliwość przemyślenia swojego wyboru i zmiany na skalę PIT niezależnie od tego, czy wynajmują mieszkania prywatnie, czy robią to w ramach działalności gospodarczej. Ale co ważne - tylko jednorazowo. Przejście na skalę jest bowiem wsteczne i dotyczy opodatkowania za 2022 r. W 2023 r. osoby fizyczne od najmu prywatnego nie będą mogły płacić podatków według skali.

Od 1 stycznia 2023 r. jedyną formą opodatkowania najmu prywatnego będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przepisy ograniczające możliwość wyboru opodatkowania do zasad ogólnych dotyczą tych źródeł przychodów, które znajdują się w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT . Są to: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. - Tym samym od 1 stycznia 2023 r. każdy najem, który nie jest związany z działalnością gospodarczą, będzie można opodatkować tylko w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - mówi Mariusz Makowski. To oznacza, że nie będzie można uwzględniać kosztów uzyskania przychodów, w tym amortyzować mieszkań. Ograniczenie to wzbudza kontrowersje i niewykluczone, że jeśli sprawy dotyczące amortyzacji lokali trafią do sądów, to podatnicy zaczną wygrywać spory o amortyzację z fiskusem.