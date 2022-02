W ramach świadczonych usług udostępnia miejsca noclegowe najemcy – pracodawcy – dla jego pracowników sezonowych. Usługa nie polega na wynajmie całości lub części nieruchomości . Wynajmujący może więc udostępniać miejsca noclegowego również innym osobom, np. turystom. Wnioskodawca wyjaśnił, że pokoje w budynku mieszkalnym są wyposażone w podstawowe meble oraz niezbędne akcesoria, np. kuchenne. Pracownicy mają prawo do przebywania w konkretnym pokoju oraz dostęp do łazienki i wspólnej kuchni. Nie mogą jednak swobodnie dysponować wynajętym pokojem, np. wstawić własnych mebli. W ramach ceny wynajmujący zapewnia sprzątanie, wymianę pościeli, a także umożliwia dostęp do mediów, takich jak ogrzewanie, woda, prąd, internet.