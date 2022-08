Więcej możemy zapłacić nie tylko za domy, mieszkania, działki, nieruchomości firmowe, ciężarówki i autobusy. Wzrosną również stawki maksymalne opłat: targowej (z 852,75 zł do 953,38 zł), miejscowej (z 2,5 zł do 2,8 zł), uzdrowiskowej (z 4,83 zł do 5,4 zł), reklamowej (z 2,8 zł do 3,14 zł) i od psów (w tych gminach, które stosują tę opłatę, bo nie jest ona obowiązkowa) – z 133 zł do 150,93 zł.