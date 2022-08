Wiceminister podkreślił, że zmiany muszą być poprzedzone analizami. Przypomniał, że opodatkowanie zysków kapitałowych jest normą w Unii Europejskiej. Zastrzegł, że likwidacja podatku od zysków kapitałowych wiązałaby się z utratą wpływów do budżetu państwa , co przy zachowaniu wydatków na założonym poziomie wiązałoby się z koniecznością zrekompensowania tego ubytku wpływami z innych źródeł. Co więcej, likwidacja podatku mogłaby spowodować napływ do Polski kapitału spekulacyjnego i rozrost rynku spekulacyjnych instrumentów finansowych. Wiązałoby się to z ryzykiem powstania nagłych zmian na rynku finansowym w Polsce i mogłoby wywołać negatywne skutki gospodarcze.