Dyrektor KIS to potwierdził. Zwrócił uwagę na art. 55 ust. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1347 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem nabywanie i zbywanie rzeczy oraz praw majątkowych przez kościelne osoby prawne jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej. Zwolnienie to dotyczy rzeczy i praw nieprzeznaczonych do działalności gospodarczej oraz sprowadzanych z zagranicy maszyn, urządzeń i materiałów poligraficznych oraz papieru.