Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji kodeksu karnego zakłada wiele zmian. Część z nich zmierza do tego, by Skarb Państwa mógł odzyskać swoją należność nawet, gdy nie będzie to możliwe na gruncie prawa podatkowego, z uwagi na przedawnienie zobowiązania podatkowego. Zanim porozmawiamy o skutkach tych zmian, spróbujmy przypomnieć najistotniejsze z nich.