Po jego śmierci spadek przejęła córka, w tym udziały w spółce komandytowej, co zostało stwierdzone aktem poświadczenia dziedziczenia. Tego samego dnia złożyła naczelnikowi urzędu skarbowego dwa oświadczenia: jedno, że jest uprawniona do wykonywania praw i obowiązków komandytariusza po zmarłym ojcu, drugie – o przejęciu prawa spadkodawcy do opodatkowania udziału w dochodach spółki podatkiem liniowym.