Jest on teraz w konsultacjach społecznych. Uwagi można zgłaszać tylko do 10 czerwca br. Przypomnijmy, że wcześniejszy projekt rozporządzenia, dołączony do projektu nowelizacji Polskiego Ładu (druk sejmowy 2186), był nieco korzystniejszy. Zakładał, że od 1 lipca płatnikom pobierającym PIT (także zaliczki na PIT) przy zastosowaniu skali podatkowej będzie przysługiwało 0,9 proc. pobranego podatku. Pisaliśmy o tym w artykule „Wyższe wynagrodzenie nie zadowoli wszystkich płatników” (DGP nr 94/2022).