Na problem niskiego wynagrodzenia płatników wskazywaliśmy na początku tego roku w artykule „Luka w obecnym modelu wynagradzania płatników” (DGP nr 21/2022). Polega on na tym, że mimo rosnących z roku na rok obowiązków płatnicy od ponad 20 lat dostają od budżetu państwa tyle samo za poprawne obliczenie i terminową wpłatę budżetowych należności – jest to 0,3 proc. kwoty pobranego i odprowadzonego do urzędu skarbowego podatku. Inkasenci dostają jeszcze mnie, bo 0,1 proc. wpłaconej kwoty.