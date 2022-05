Tym razem chodziło o spółkę, która zawarła na 15 lat umowę na obsługę zdalnego odczytu wodomierzy zainstalowanych na terenie danego miasta. Sama miała te wodomierze dostarczyć i zainstalować wraz z nakładkami radiowymi do ich zdalnego odczytu i stacjonarnym systemem, który by to umożliwiał.