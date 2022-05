Chodziło o nauczycieli dydaktycznych, którzy w ramach obowiązków pracowniczychw rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.). Nauczyciele rozporządzali na rzecz pracodawcy (uczelni) autorskimi prawami majątkowymi do stworzonych utworów, a one same były ściśle ewidencjonowane.