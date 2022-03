Odnosząc się do stanu faktycznego, w trakcie obowiązywania stosunku pracy łączącego pracodawcę – pełniącego rolę płatnika – z pracownikiem do wynagrodzenia wypłacanego z tego źródła przychodu zastosowanie miały 50-proc. koszty uzyskania przychodu (dalej: KUP), o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT . Jeżeli więc dochodzi do wypłaty świadczenia pochodzącego z wcześniej istniejącego stosunku pracy – a zatem na rzecz byłego już pracownika – należy je rozliczyć w zakresie podatku dochodowego w sposób właściwy dla tego źródła przychodów. Wynagrodzenie wypłacone byłemu pracownikowi po ustaniu zatrudnienia ma nadal swoje źródło w łączącym wcześniej strony stosunku pracy, dlatego stanowi dla byłego pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. W związku z powyższym zastosowanie znajdą uregulowania dotyczące KUP z tego właśnie tytułu.